В операционной системе Linux можно выполнить большинство действий через терминал. Удаление каталога Linux - это достаточно простое действие, которое можно выполнить просто открыв файловый менеджер.
Однако в терминале это делается немного быстрее и вы получаете полный контроль над ситуацией. Например, можете выбрать только пустые папки или удалить несколько папок с одним названием. В этой статье мы рассмотрим как удалить каталог Linux через терминал.
Как удалить каталог Linux
Существует несколько команд, которые вы можете использовать для удаления каталога Linux. Рассмотрим их все более подробно. Самый очевидный вариант - это утилита rmdir. Но с помощью нее можно удалять только пустые папки:
rmdir моя_папка
Другая команда, которую можно применить - это rm. Она предназначена для удаления файлов Linux, но может использоваться и для папок если ей передать опцию рекурсивного удаления -r:
rm -R моя_папка
Такая команда уже позволяет удалить непустой каталог Linux. Но, можно по-другому, например, если вы хотите вывести информацию о файлах, которые удаляются:
rm -Rfv моя_папка
Команда -R включает рекурсивное удаление всех подпапок и файлов в них, -f - разрешает не удалять файлы без запроса, а -v показывает имена удаляемых файлов. В этих примерах я предполагаю что папка которую нужно удалить находится в текущей рабочей папке, например, домашней. Но это необязательно, вы можете указать полный путь к ней начиная от корня файловой системы:
rm -Rfv /var/www/public_html
Читайте подробнее про пути в файловой системе в статье путь к файлу Linux. Теперь вы знаете как удалить непустой каталог в консоли linux, далее усложним задачу, будем удалять папки, которые содержат определенные слова в своем имени:
find . -type d -name "моя_папка" -exec rm -rf {} \;
Подробнее про команду find смотрите в отдельной статье. Если кратко, то -type d указывает, что мы ищем только папки, а параметром -name задаем имя нужных папок. Затем с помощью параметра -exec мы выполняем команду удаления. Таким же образом можно удалить только пустые папки, например, в домашней папке:
find ~/ -empty -type d -delete
Как видите, в find необязательно выполнять отдельную команду, утилита тоже умеет удалять. Вместо домашней папки, можно указать любой нужный вам путь:
find /var/www/public_html/ -empty -type d -delete
Перед удалением вы можете подсчитать количество пустых папок:
find /var/www/public_html/ -empty -type d | wc -l
Другой способ удалить папку linux с помощью find - использовать в дополнение утилиту xargs. Она позволяет подставить аргументы в нужное место. Например:
find ~/ -type f -empty -print0 | xargs -0 -I {} /bin/rm "{}"
Опция -print0 выводит полный путь к найденному файлу в стандартный вывод, а затем мы передаем его команде xargs. Опция -0 указывает, что нужно считать символом завершения строки \0, а -I - что нужно использовать команду из стандартного ввода.
Если вы хотите полностью удалить папку Linux, так, чтобы ее невозможно было восстановить, то можно использовать утилиту wipe. Она не поставляется по умолчанию, но вы можете ее достаточно просто установить:
sudo apt install wipe
Теперь для удаления каталога Linux используйте такую команду:
wipe -rfi ~/моя_папка/*
Опция -r указывает, что нужно удалять рекурсивно все под папки, -f - включает автоматическое удаление, без запроса пользователя, а -i показывает прогресс удаления. Так вы можете удалить все файлы в папке linux без возможности их восстановления поскольку все место на диске где они были будет несколько раз затерто.
Выводы
В этой статье мы рассмотрели как удалить каталог linux, а также как удалить все файлы в папке linux без возможности их будущего восстановления. Как видите, это очень просто, достаточно набрать несколько команд в терминале. Если у вас остались вопросы, спрашивайте в комментариях!
чета не удаляет когда в папке юзера есть создана папка с пробелом, например: "папка фильмы".
rm -r /home/user/папка фильмы
rm -rf /home/spotter/папка фильмы
не хотят эти команды удалять такие папки, нужно делать без пробелов или нижние подчеркивания. а вообще можно как то удалить командой или нет?
С пробелами нужно использовать кавычки: rm -r "/home/user/папка фильмы"
Я читал, что операция "затирания" на современных flash-дисках и SSD малополезна, т.к. характер записи не кластерный, а используется хаотично вся поверхность. И "забить нолями" те же области невозможно, а значит и затирание может происходить совсем не там, где нужно.